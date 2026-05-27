【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が、ラグジュアリーファッション誌『Precious』特別版（7月号増刊6月5日発売）の表紙に登場する。 ■12ページにわたり撮り下ろしフォト＆インタビューを掲載！ 2004年に創刊した『Precious』。その歴史の中で唯一、男性として表紙を飾ったのが、目黒蓮。約2年ぶり、2度目の特別版表紙ということで「またこうして戻ってこられて、しかもカナダで