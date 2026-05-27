目黒蓮『Precious』特別版表紙に登場！「カナダで撮影してもらえたのがすごくうれしい」

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Snow Manの目黒蓮が、ラグジュアリーファッション誌『Precious』特別版（7月号増刊 6月5日発売）の表紙に登場する。

■12ページにわたり撮り下ろしフォト＆インタビューを掲載！

2004年に創刊した『Precious』。その歴史の中で唯一、男性として表紙を飾ったのが、目黒蓮。約2年ぶり、2度目の特別版表紙ということで「またこうして戻ってこられて、しかもカナダで撮影してもらえたのがすごくうれしい」と穏やかな表情で語っていたとのこと。

現在、ディズニープラス配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のためカナダに滞在している目黒。日本とは違う環境の現場に向かう前は「胸が重くなるような不安も感じました」と言うが、不安感すら「その感覚ごと楽しみたい」と語る。

ファッション撮影では、カナダの神秘的な自然を背景に、上品かつセンシュアルに「ブルガリ」のジュエリーを纏う姿が見どころ。特別版表紙は海辺の公園で撮影。穏やかながら意志を秘めた表情に注目だ。

あらたな環境で表現者として研鑽を積み、ますます輝きを増している目黒。「カナダで過ごす今」を収めた撮り下ろしフォト＆インタビューは、『Precious』7月号にたっぷり12ページで掲載。

目黒が表紙の『Precious』特別版（7月号増刊）は現在、全国の書店やネット書店で予約受付中。また、通常版の表紙は大政絢が飾る（特別版と通常版の中身は同じ）。

PHOTO BY 伊藤彰紀（aosora）

■書籍情報

2026.06.05 ON SALE

『Precious』特別版（2026年7月号増刊）

■関連リンク

『Precious』公式サイト

https://precious.jp/articles/-/60892

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/