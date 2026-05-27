【モデルプレス＝2026/05/27】元SKE48の石田安奈が5月26日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹にペイントを施し、子ども達と踊る姿を公開した。【写真】第3子妊娠中・セレブ生活話題の元SKE「すごく大きくなりましたね」ペイントされたふっくらお腹◆石田安奈、ふっくらお腹公開石田は「ノリよくやってくれる長女と、嫌そうな長男です。お腹の子はどんな子かな」と記し、長女・長男とともにお腹に顔のペイントを施して踊