第3子妊娠中の元SKE48石田安奈、ペイントされたふっくらお腹で子ども達とダンス「素敵すぎるマタニティライフ」「すごく楽しそうで最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】元SKE48の石田安奈が5月26日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹にペイントを施し、子ども達と踊る姿を公開した。
【写真】第3子妊娠中・セレブ生活話題の元SKE「すごく大きくなりましたね」ペイントされたふっくらお腹
石田は「ノリよくやってくれる長女と、嫌そうな長男です。お腹の子はどんな子かな」と記し、長女・長男とともにお腹に顔のペイントを施して踊っている動画を公開した。
翌日27日には30歳の誕生日を迎えたことを報告し、「30歳…そして私はまだ1996年の夢に満ちた女の子です。母であり女性であり女の子。それを忘れず自分の夢も諦めず子供達にとって最高の母親であり旦那さんにとっても最高の奥さんであり恋人でありたいと思います」というコメントとともにふっくらとしたお腹に前日の投稿と同じペイントを施し、幼少期の頃と並んでお腹を支えて座っているモノクロ写真を投稿している。
これらの投稿に、ファンからは「素敵すぎるマタニティライフ」「娘ちゃんノリノリで可愛すぎる」「お腹すごく大きくなりましたね」「すごく楽しそうで最高」「面白すぎる」「お誕生日おめでとう」などと反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】第3子妊娠中・セレブ生活話題の元SKE「すごく大きくなりましたね」ペイントされたふっくらお腹
◆石田安奈、ふっくらお腹公開
石田は「ノリよくやってくれる長女と、嫌そうな長男です。お腹の子はどんな子かな」と記し、長女・長男とともにお腹に顔のペイントを施して踊っている動画を公開した。
翌日27日には30歳の誕生日を迎えたことを報告し、「30歳…そして私はまだ1996年の夢に満ちた女の子です。母であり女性であり女の子。それを忘れず自分の夢も諦めず子供達にとって最高の母親であり旦那さんにとっても最高の奥さんであり恋人でありたいと思います」というコメントとともにふっくらとしたお腹に前日の投稿と同じペイントを施し、幼少期の頃と並んでお腹を支えて座っているモノクロ写真を投稿している。
◆石田安奈の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「素敵すぎるマタニティライフ」「娘ちゃんノリノリで可愛すぎる」「お腹すごく大きくなりましたね」「すごく楽しそうで最高」「面白すぎる」「お誕生日おめでとう」などと反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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