昭和歌謡・昭和ポップスを現代に、というコンセプトで誕生した秋本康プロデュースグループ「SHOW-WA」と「MATSURI」。そんな彼らが、厳しい芸能界で生き残るために役立つであろう職業を1日体験し、がむしゃらに経歴を“プラスワン”する超挑戦型職業体験バラエティ『SHOW-WA / MATSURI の今夜ステージ降ります〜がむしゃら経歴＋1〜』が現在放送中だ。番組では、メンバーがさまざまな店舗や施設に潜入。慣れない作業に戸惑いながら