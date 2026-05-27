【Days of Play】 セール期間：5月27日～6月10日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心としたキャンペーン「Days of Play」を開催している。期間は6月10日まで。 毎年恒例の大型キャンペーン「Days of Play」の一環として、PS Storeにて各種タイト