さっとあえて完成！きゅうりで作る1品 きゅうりを手軽においしく食べるなら「和え物」がおすすめ。切って混ぜるだけでOKの、5分で作れる和え物レシピをピックアップしました。きゅうりの消費にも役立つレシピです。 さわやかな香りのしょうが味噌あえ暑い日にぴったり！梅オイスターちくわ入りで食べごたえ◎みょうが入りの浅漬け風食感とみずみずしさを楽しんで これから旬を迎え、安く新鮮なきゅうりが手に入るようになります