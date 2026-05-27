２７日の東京株式市場は主力銘柄を中心に買い戻しの動きが優勢となり、日経平均株価は反発する可能性が高い。前日は目先スピード警戒感からひと押し入れたが下げは小幅にとどまった。きょうは、前日下げた分を上回る上昇で再び最高値街道に復帰しそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちながら、ドイツやフランスなどＧＤＰ上位国の市場は総じて軟調な値動きだった。依然として米国とイランの間で戦闘終結に向けた合意に至