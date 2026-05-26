◇交流戦ヤクルト1―2西武（2026年5月26日神宮）打った、吠えた、泣いた。ヤクルト・モンテルは感情を抑えきれなかった。1点を追う9回2死から、試合を振り出しに戻すプロ初本塁打。古巣からの一発に「去年戦力外になって、またこうやって支配下に上がれた。相手チームがライオンズということもあったので、そこでホームラン打ったのは良かった。最高の恩返しになったかな」と振り返った。涙にはもう一つ訳がある。小さい