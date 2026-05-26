◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―４日本ハム（２６日・甲子園）昨年１１月に日本ハムからトレードで阪神に移籍した伏見寅威捕手が、初の古巣戦を終え「意識しなかったと言ったらウソになっちゃうんですけど。でも、意外と自然に入れたというふうに思う。今はもう、そんな相手がどうとかも言ってられないです」と話した。０―０の６回１死。警戒していたレイエスに先制ソロを献上した。「ああやって１点が入ると、そ