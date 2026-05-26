5月24日放送の『なりゆき街道旅』（フジテレビ系）のロケ先での、絶叫リアクションが波紋を呼んでいる。「この日は、お笑いトリオ・ハナコの岡部大さん、元AKB48の柏木由紀さん、そして歌手の島谷ひとみさんが、東京・文京区の後楽園周辺を散策しました。その途中で立ち寄ったのが、『アニタッチ』という屋内型動物施設でした」（芸能担当記者）カピバラやミミナガヤギ、アルマジロなど約50種類の動物と触れ合え、エサやり体験