お笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明が、闘病で療養に入ってから、約1年が経過した。いまだ復帰の目処は立たないなか、明るくないニュースも飛び込んできている。2025年4月、食道がんと喉頭がんを公表し、芸能活動を休止した石橋。同年9月の『女性セブンプラス』では、白髪まじりのやせ細った近影が公開され、多くの心配を集めていた。12月には、2度めの抗がん剤治療を拒否したとも報じられている。「2025年9月には、おぎやは