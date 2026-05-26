２月に行われた衆議院選挙での「一票の格差」をめぐる裁判で、広島高裁は選挙無効を求めた原告の訴えを退けました。 この裁判は小選挙区ごとの１票の格差が最大で２倍以上あるのは憲法違反として、弁護士グループが広島県などの選挙管理委員会に対し ２月の衆議院選挙の無効を求めているものです。 裁判で広島高裁は「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできない」などとして原告の訴え