サンフレッチェ広島の選手が広島市内の小学校を訪問し、児童らに夢に向かって頑張ってほしいとエールを送りました。 中区の吉島小学校を訪れたのは去年サンフレッチェ広島に加入した中村草太選手です。 中村選手は児童らに目標をもって努力することの大切さや、サッカーをする上で感謝の気持ちを常に忘れないように心がけていることなどを伝えました。 中村草太選手「まだ若いですし時間があると思うので、本当