カキの大量死問題に関する県の有識者会議で、考えられる要因について話し合われました。 今年度はじめてとなる有識者会議には、カキの養殖技術の開発などを専門とする大学教授や県の水産課の職員らが参加しました。 会議では海水温が２０度を超える日が長期化していたことや去年、梅雨の時期に雨が少なかったことで産卵できず、身が太った状態だったことなど考えられる大量死の要因が話し合われました。 福井県立大学 ട