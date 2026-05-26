【モデルプレス＝2026/05/26】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのアップルパイを披露した。【写真】42歳元バド日本代表「焼き色が美しい」母が煮たリンゴ・娘と作ったカスタード入りパイ◆潮田玲子、手作りアップルパイ公開潮田は「母が煮て帰ったリンゴと娘と作ったカスタードクリーム。一体どんな味かなアップパイ 帰って食べるのが楽しみ」（※原文ママ）と記し、