2児の母・潮田玲子「娘と作ったカスタードクリーム」入りの手作りアップルパイ披露「ゴロゴロのリンゴが美味しそう」「親子3代での合作素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのアップルパイを披露した。
【写真】42歳元バド日本代表「焼き色が美しい」母が煮たリンゴ・娘と作ったカスタード入りパイ
潮田は「母が煮て帰ったリンゴと娘と作ったカスタードクリーム。一体どんな味かなアップパイ 帰って食べるのが楽しみ」（※原文ママ）と記し、オーブンで焼きあがったアップルパイを公開。細長い生地を縦横に並べてふたをした隙間からゴロゴロとしたリンゴが見えており、「それにしても私のパイの包み方のセンスがない」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ゴロゴロのリンゴが美味しそう」「焼き色が美しい」「親子3代での合作素敵」「包み方可愛い」「手作りスイーツ素敵」などの声が上がっている。
潮田は2012年に元サッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元バド日本代表「焼き色が美しい」母が煮たリンゴ・娘と作ったカスタード入りパイ
◆潮田玲子、手作りアップルパイ公開
潮田は「母が煮て帰ったリンゴと娘と作ったカスタードクリーム。一体どんな味かなアップパイ 帰って食べるのが楽しみ」（※原文ママ）と記し、オーブンで焼きあがったアップルパイを公開。細長い生地を縦横に並べてふたをした隙間からゴロゴロとしたリンゴが見えており、「それにしても私のパイの包み方のセンスがない」とつづっている。
◆潮田玲子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ゴロゴロのリンゴが美味しそう」「焼き色が美しい」「親子3代での合作素敵」「包み方可愛い」「手作りスイーツ素敵」などの声が上がっている。
潮田は2012年に元サッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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