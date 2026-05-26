【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』世界最速プレミア試写会 in OSAKAが、5月21日、大阪・TOHOシネマズ 梅田スクリーン2にて開催。Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、正門良規、小島健、佐野晶哉）と西村拓哉がサプライズ登壇し、観客を喜ばせた。 ■「（映画の）反応が気になりすぎて大阪まで来ちゃいました」 世界最速となる上映会には、平日の17時45分スタート