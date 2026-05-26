【モデルプレス＝2026/05/26】永作博美が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）の第8話からSUPER EIGHTの丸山隆平が出演することが決定した。【写真】「時すでにおスシ！？」でサプライズ登場した人気芸人◆永作博美主演「時すでにおスシ！？」子育てを終え、久しぶりに訪れた “自分の時間”。戸惑いながらも「自分のため」に第二の人生を歩み始めた待山みなと（永作博美）が飛び込んだのは、おス