SUPER EIGHT丸山隆平「時すでにおスシ！？」重要人物として出演決定「着飾る恋には理由があって」以来5年ぶりTBSドラマ
【モデルプレス＝2026/05/26】永作博美が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）の第8話からSUPER EIGHTの丸山隆平が出演することが決定した。
【写真】「時すでにおスシ！？」でサプライズ登場した人気芸人
子育てを終え、久しぶりに訪れた “自分の時間”。戸惑いながらも「自分のため」に第二の人生を歩み始めた待山みなと（永作博美）が飛び込んだのは、おスシを学ぶ“鮨アカデミー”？個性的な仲間たちとの出会いに刺激を受けながら前向きに生きる笑いあり、ロマンスあり、おスシあり、の人生応援ドラマ。この春、新しいことに挑戦するすべての人にエールを送るビタミンドラマとなっている。
丸山が演じるのは、大江戸（松山ケンイチ）の人生に深く関わる重要な人物・西川太陽（にしかわ・たいよう）。大江戸にとって忘れられない人物であり、その存在が後にみなとたち大江戸クラスの面々にもインパクトを残すことに。 詳細は、第8話と第9話の放送で徐々に明らかになる。
丸山は、SUPER EIGHTのメンバーとして音楽活動をしながら、ドラマや映画、舞台と幅広いフィールドで確かな存在感を示してきた。俳優としての表現力に加え、親しみやすい人柄でバラエティ番組でも活躍し、MBS・TBS系全国ネット情報番組『サタデープラス』では長年ＭＣを務めた。そんなお茶の間からの信頼も厚い丸山がTBSドラマに出演するのは、火曜ドラマ『着飾る恋には理由があって』（2021）以来、5年ぶりとなる。
大江戸から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われ、思わずOKしてしまったみなと。そのことを聞いた泉美（有働由美子）は自分の恋愛物差しで2人のロマンスを煽るが、みなとは煮え切らない様子。おまけに、休日も家のこと以外は何もしていないと話すみなとに泉美は、まずは「遊ぶためのリハビリ」が必要だと諭す。鮨アカデミーの授業も大詰め！“エビ”の握りに挑戦する一同。そんな中、立石（佐野史郎）は、鮨アカデミー主催のボウリング大会出場に情熱を燃やしていた。はじめはレクリエーションの参加に乗り気でなかったみなとも、バイタリティー溢れる立石に感化され、遊びのリハビリと向き合っていく。そしてこれまでヴェールに包まれていた立石の正体を知ることに…。（modelpress編集部）
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◆永作博美主演「時すでにおスシ！？」
子育てを終え、久しぶりに訪れた “自分の時間”。戸惑いながらも「自分のため」に第二の人生を歩み始めた待山みなと（永作博美）が飛び込んだのは、おスシを学ぶ“鮨アカデミー”？個性的な仲間たちとの出会いに刺激を受けながら前向きに生きる笑いあり、ロマンスあり、おスシあり、の人生応援ドラマ。この春、新しいことに挑戦するすべての人にエールを送るビタミンドラマとなっている。
◆丸山隆平、TBSドラマ5年ぶり出演
丸山が演じるのは、大江戸（松山ケンイチ）の人生に深く関わる重要な人物・西川太陽（にしかわ・たいよう）。大江戸にとって忘れられない人物であり、その存在が後にみなとたち大江戸クラスの面々にもインパクトを残すことに。 詳細は、第8話と第9話の放送で徐々に明らかになる。
丸山は、SUPER EIGHTのメンバーとして音楽活動をしながら、ドラマや映画、舞台と幅広いフィールドで確かな存在感を示してきた。俳優としての表現力に加え、親しみやすい人柄でバラエティ番組でも活躍し、MBS・TBS系全国ネット情報番組『サタデープラス』では長年ＭＣを務めた。そんなお茶の間からの信頼も厚い丸山がTBSドラマに出演するのは、火曜ドラマ『着飾る恋には理由があって』（2021）以来、5年ぶりとなる。
◆第8話あらすじ
大江戸から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われ、思わずOKしてしまったみなと。そのことを聞いた泉美（有働由美子）は自分の恋愛物差しで2人のロマンスを煽るが、みなとは煮え切らない様子。おまけに、休日も家のこと以外は何もしていないと話すみなとに泉美は、まずは「遊ぶためのリハビリ」が必要だと諭す。鮨アカデミーの授業も大詰め！“エビ”の握りに挑戦する一同。そんな中、立石（佐野史郎）は、鮨アカデミー主催のボウリング大会出場に情熱を燃やしていた。はじめはレクリエーションの参加に乗り気でなかったみなとも、バイタリティー溢れる立石に感化され、遊びのリハビリと向き合っていく。そしてこれまでヴェールに包まれていた立石の正体を知ることに…。（modelpress編集部）
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