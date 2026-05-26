小田急電鉄が発表した中期経営計画によると、2030年度に営業利益800億円以上、ROE（自己資本利益率）10%以上の達成という高い目標を設定しました。これを牽引するのが、箱根・湘南エリアを中心とした「稼ぐ観光モデル」への転換と、新宿駅西口の大規模再開発です。さらに、2029年3月を目標とした新型ロマンスカーの新造や、持続可能な鉄道インフラ維持に向けた運賃改定の検討も明らかになっています。インバウンド需要を取り込み、