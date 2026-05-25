生成AIを使って自分の声を模倣した動画が投稿されているとして、声優の津田健次郎さんが「TikTok」の運営会社に対して、動画の削除を求める訴えを起こしていたことが分かりました。【映像】TikTok側「普遍的な男性の声」と主張津田さんの代理人弁護士によりますと、動画共有アプリの「TikTok」で、匿名のアカウントが生成AIで津田さんの声を無断で模倣し、その声でナレーションをつけた動画が180本以上公開されました。津田