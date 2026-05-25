【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの安めぐみが5月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を取り入れた手料理を公開した。【写真】人気芸人の44歳妻「理想の食卓」アスパラのグリル・餃子・副菜など4品ズラリ◆安めぐみ、手料理公開安は、「アスパラの季節ですね スーパーに行くと買ってしまいます」とコメントし、テーブルに並んだ手料理の写真を投稿。香ばしい焼き目がついた旬のアスパラのグリル、餃子、キャベ