2児の母・安めぐみ、旬の食材使ったヘルシー手料理公開「焼き目が最高」「ヘルシーなのに満足感ありそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの安めぐみが5月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を取り入れた手料理を公開した。
【写真】人気芸人の44歳妻「理想の食卓」アスパラのグリル・餃子・副菜など4品ズラリ
安は、「アスパラの季節ですね スーパーに行くと買ってしまいます」とコメントし、テーブルに並んだ手料理の写真を投稿。香ばしい焼き目がついた旬のアスパラのグリル、餃子、キャベツと豚肉の副菜、サラダといったヘルシーな家庭料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「季節感があって美味しそう」「野菜もたんぱく質もバランス良くて理想の食卓」「優しさが伝わるごはん」「アスパラの焼き目が最高」「ヘルシーなのに満足感ありそう」といった声が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の44歳妻「理想の食卓」アスパラのグリル・餃子・副菜など4品ズラリ
◆安めぐみ、手料理公開
安は、「アスパラの季節ですね スーパーに行くと買ってしまいます」とコメントし、テーブルに並んだ手料理の写真を投稿。香ばしい焼き目がついた旬のアスパラのグリル、餃子、キャベツと豚肉の副菜、サラダといったヘルシーな家庭料理を披露した。
◆安めぐみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「季節感があって美味しそう」「野菜もたんぱく質もバランス良くて理想の食卓」「優しさが伝わるごはん」「アスパラの焼き目が最高」「ヘルシーなのに満足感ありそう」といった声が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
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