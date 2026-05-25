「肉肉パーク」高松市中央公園で行った時の様子（2025年2月) 高松市で、肉に特化した食イベント「肉肉パーク」が6月12日から14日の3日間開かれます。このイベントは、老若男女に愛される「肉」で心も体も元気になってもらいたいという思いから全国各地で開かれているもので、今回で70回目です。香川県では2025年2月28日から3日間、高松市中央公園で四国初となる肉肉パークが開かれ、2026年5月には丸亀城