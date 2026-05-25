【モデルプレス＝2026/05/25】女優の菜々緒のスタッフ公式Instagramが、5月24日に更新された。習字に取り組む姿を公開し、美しい文字が話題となっている。【写真】37歳美人女優「力強くて素敵」毛筆で書いた迫力あふれる美文字◆菜々緒、美文字の習字公開投稿では「そごう・西武池袋本店のリニューアルアンバサダーに就任いたしました！」と報告。「ムービーや、キービジュアルに使用されている『池袋の逆襲』の書道にもチャレンジ