菜々緒、真紅ドレスでの書道姿披露 美文字に反響「達筆すぎる」「姿も文字もかっこいい」
【モデルプレス＝2026/05/25】女優の菜々緒のスタッフ公式Instagramが、5月24日に更新された。習字に取り組む姿を公開し、美しい文字が話題となっている。
【写真】37歳美人女優「力強くて素敵」毛筆で書いた迫力あふれる美文字
投稿では「そごう・西武池袋本店のリニューアルアンバサダーに就任いたしました！」と報告。「ムービーや、キービジュアルに使用されている『池袋の逆襲』の書道にもチャレンジ 事前にも練習を重ねいざ本番！力強く仕上がった菜々緒直筆の『池袋の逆襲』にもぜひご注目ください」というコメントとともに、書道の練習の様子や、真っ赤なドレスを着用して大きな筆で「池袋の逆襲」と書いている撮影風景などを公開した。
この投稿に、ファンからは「達筆すぎる」「力強くて素敵な文字」「姿も文字もかっこいい」「すごくお上手でびっくり」「美文字」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳美人女優「力強くて素敵」毛筆で書いた迫力あふれる美文字
◆菜々緒、美文字の習字公開
投稿では「そごう・西武池袋本店のリニューアルアンバサダーに就任いたしました！」と報告。「ムービーや、キービジュアルに使用されている『池袋の逆襲』の書道にもチャレンジ 事前にも練習を重ねいざ本番！力強く仕上がった菜々緒直筆の『池袋の逆襲』にもぜひご注目ください」というコメントとともに、書道の練習の様子や、真っ赤なドレスを着用して大きな筆で「池袋の逆襲」と書いている撮影風景などを公開した。
◆菜々緒の書道に反響
この投稿に、ファンからは「達筆すぎる」「力強くて素敵な文字」「姿も文字もかっこいい」「すごくお上手でびっくり」「美文字」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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