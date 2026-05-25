2026年5月30日（土）、国内最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」に隣接する「Sakura Lake（サクラレイク）」河畔に、待望の新エリア「LAKESIDE DINING（レイクサイドダイニング）」と「LAKESIDE PARK（レイクサイドパーク）」がオープンします。埼玉初出店のカフェでの食事や、日本でも珍しい足漕ぎカヤックなどのウォーターアクティビティが楽しめる本エリアは、これまでの「買い物」中心の施設から日常を忘れる「水