【モデルプレス＝2026/05/25】M!LKの佐野勇斗が5月25日、都内で開催されたローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に、ヒコロヒー、上坂樹里、川栄李奈、梅沢富美男とともに出席。新CMキャラクター就任の喜びを語り、メンバーと挑戦したいことを明かした。【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣◆佐野勇斗、ローソン新CMキャラクター就任に歓喜ヒコロヒー、上坂とともにローソンの新CMキャラクターに就任した佐野は「昔か