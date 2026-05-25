M!LK佐野勇斗、ローソン新CMキャラ就任で“牛乳瓶繋がり”に感激 メンバー5人での目標も明かす「なかなか達成できなくて」
【モデルプレス＝2026/05/25】M!LKの佐野勇斗が5月25日、都内で開催されたローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に、ヒコロヒー、上坂樹里、川栄李奈、梅沢富美男とともに出席。新CMキャラクター就任の喜びを語り、メンバーと挑戦したいことを明かした。
【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣
ヒコロヒー、上坂とともにローソンの新CMキャラクターに就任した佐野は「昔から、ローソンは牛乳瓶のロゴなので、僕の所属しているM!LKと縁があるなと僕も感じていました」と告白。そして「今回、就任できて運命だなと感じております。すごく嬉しいです」と歓喜した。
また、自身が挑戦したい「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を聞かれると「M!LKのメンバーと富士山に登る」と宣言。「富士山って、やっぱり日本の宝ですし、日本の一番大きい山をM!LKの5人で登りたいという目標を、うちの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が立てまして」と説明し、「いろんな目標を達成してきたんですけど、この目標はなかなか達成できなくて。今年は達成したいなということで、ハッピーな気持ちで登りたいと思います」と続けた。
「超ハッピーすぎ！」と感じてしまう幸せな瞬間を問われた佐野は「先日、ドラマを撮影していて、小学生の子たちがすごくたくさんいたんですよ。そこで、僕の隣を通り過ぎたんです」と話し始め、「『撮影で邪魔してごめんね』と思っていたら、後ろの方から『好きすぎて滅！』ってめちゃくちゃ大きな声で歌っていただいて。可愛くて」とM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」を歌う小学生がいたことを報告。「小学生の子たちにも知ってもらえてるんだなというのはすごくハッピーだなと。ハッピーすぎでした」と振り返った。
また、同じ質問をされた上坂は「最近、お仕事で新幹線を使う機会があって、帰りの新幹線が1時間ぐらい遅れてしまっていて、その時にホームで座って待ってたんですけど、隣にいたおばあちゃんが話しかけてくれて、すごく仲良くなった」と回顧。続けて「帰りに、誰かに渡す用だったお土産をわざわざ私にくれて。すごくそれはハッピーだなと思いました」と打ち明けた。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗、ローソン新CMキャラクター就任に歓喜
ヒコロヒー、上坂とともにローソンの新CMキャラクターに就任した佐野は「昔から、ローソンは牛乳瓶のロゴなので、僕の所属しているM!LKと縁があるなと僕も感じていました」と告白。そして「今回、就任できて運命だなと感じております。すごく嬉しいです」と歓喜した。
◆佐野勇斗、メンバーと今年挑戦したいこと
また、自身が挑戦したい「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を聞かれると「M!LKのメンバーと富士山に登る」と宣言。「富士山って、やっぱり日本の宝ですし、日本の一番大きい山をM!LKの5人で登りたいという目標を、うちの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が立てまして」と説明し、「いろんな目標を達成してきたんですけど、この目標はなかなか達成できなくて。今年は達成したいなということで、ハッピーな気持ちで登りたいと思います」と続けた。
◆佐野勇斗、小学生から「好きすぎて滅！」熱唱され喜び
「超ハッピーすぎ！」と感じてしまう幸せな瞬間を問われた佐野は「先日、ドラマを撮影していて、小学生の子たちがすごくたくさんいたんですよ。そこで、僕の隣を通り過ぎたんです」と話し始め、「『撮影で邪魔してごめんね』と思っていたら、後ろの方から『好きすぎて滅！』ってめちゃくちゃ大きな声で歌っていただいて。可愛くて」とM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」を歌う小学生がいたことを報告。「小学生の子たちにも知ってもらえてるんだなというのはすごくハッピーだなと。ハッピーすぎでした」と振り返った。
また、同じ質問をされた上坂は「最近、お仕事で新幹線を使う機会があって、帰りの新幹線が1時間ぐらい遅れてしまっていて、その時にホームで座って待ってたんですけど、隣にいたおばあちゃんが話しかけてくれて、すごく仲良くなった」と回顧。続けて「帰りに、誰かに渡す用だったお土産をわざわざ私にくれて。すごくそれはハッピーだなと思いました」と打ち明けた。（modelpress編集部）
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