2026年5月24日、中国メディアの観察者網は、中国がアフリカ53カ国への関税を撤廃し、保護主義的なドナルド・トランプ大統領との対比で信頼を固め、影響力の拡大を図っていると報じた。記事は、中国が5月1日から国交のあるアフリカ53カ国を対象に、全面的にゼロ関税措置を実施したと紹介。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルがこの措置を「政治的に巧妙な一手」と呼び、アフリカに高い関税を課すトランプ大統領と鮮明な対照をな