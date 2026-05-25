大阪・ＡＢＣテレビ（朝日放送）のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）で４代目秘書を務め、３月末で同局を退社した増田紗織アナウンサーがゴルフウェア姿を披露した。２５日までにインスタグラムで「お友達とゴルフに行った日」とオフショットを投稿。「とっても風が強い日で、風との戦いラウンドでした…！」とつづり、「＃ゴルフ女子コーデ」とクラブを持った全身ショットを掲載した。生