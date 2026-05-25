新疆ウイグル自治区住民の24歳女性のディリさんは2月26日、湖北省武漢市にある武漢大学中南医院（病院）で五つ子を出産した。出産そのものが「緊急事態」であり、五つ子は妊娠28週（8カ月前半）の超早産児だったために何度か危険な状態に陥ったが、5月22日には4人が退院し、1人も近日中に退院の見込みという。中国メディアの極目新聞や大武漢が伝えた。ディリさんが武漢大学中南医院での出産を選んだのは、ネットで情報を探し、連