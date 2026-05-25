車は便利な一方で、持っているだけでさまざまな費用がかかります。特に自動車税は、毎年まとまった金額を支払うため、家計への負担を感じやすい費用です。平日はあまり使わず、週末の買い物や外出だけに使っている家庭では、「この出費は本当に必要なのか」と感じることもあるでしょう。 そこで本記事では、自動車税を家計のなかでどう考えるべきか、車の維持費や見直しのポイントとあわせて解説します。 自動車税