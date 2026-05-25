マイホームを購入する際、毎月の返済負担を抑えるために変動金利型の住宅ローンを選ぶ人は少なくありません。しかし、最近は「日銀の利上げ」や「住宅ローン金利上昇」といったニュースを目にする機会が増え、「今後すぐに返済額が上がるのでは？」と不安を感じている人も多いでしょう。 ただし、変動金利型の住宅ローンは、金利が上がったからといって翌月からすぐ返済額が増えるわけではあ