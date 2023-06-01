日本テレビでシーズンごとに放送している新感覚音楽ドキュメントバラエティー番組「うぶごえ」の特別編「うぶごえ+」。5月の1か月間、日曜の21時54分から日本中央競馬会（JRA）の提供で全4回放送してきた本番組にて制作された楽曲「最強！」が、本日5月25日（月）配信リリースされた。2025年3月リリースの「ダイダイダイダイダイキライ」のミュージックビデオが2026年4月時点で5,200万回再生を突破したコンポーザー・雨良 Amala