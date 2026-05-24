22日、データセクションが前日比700円高の4,800円まで買われ、ストップ高比例配分となった。上場来高値である4,320円を完全に上抜け、生成AI特需を背景に青天井の様相を呈している。【こちらも】NVIDIA好決算で半導体株に追い風、分かれ目は受注と検査需要の持続性5月15日の決算開示によれば、今期の営業利益が前期比で約7倍に拡大し、1株当たり純利益が179円から231円となる見通しが示されており、このバリュエーションの劇変