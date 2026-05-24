香港競馬のシーズン（9月から翌年7月）最後のG1となるチャンピオンズ＆チャターC（芝2400メートル）は24日、シャティン競馬場で9頭で争われ、ジェームズ・マクドナルド（34）騎乗のロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）が道中4番手から直線、追い比べを半馬身差で制し、15度目のG1制覇を飾った。

1月のスチュワーズC、2月の香港ゴールドCを合わせ、史上3頭目の香港古馬3冠制覇（過去に93〜94年シーズンのリヴァーヴァードン、24〜25年シーズンのヴォイッジバブルが達成）を成し遂げ、1着賞金728万香港ドル（約1億4560万円）と3冠ボーナス1000万香港ドル（約2億円）を獲得した。

今年の香港ダービー2着馬でクイーンエリザベス2世C7着から参戦したナンバーズ（セン4＝ロー）が前々でしぶとさを発揮して2着。日本馬は2頭が出走し、モレイラ騎乗のディープモンスター（牡8＝池江）が3着、ボウマン騎乗のローシャムパーク（牡7＝田中博）は6着だった。

レース後、香港ジョッキークラブは公式サイトにロマンチックウォリアーの記事を掲載。今後は中国広東省広州市従化（チョンファ）区にあり、香港ジョッキークラブのトレーニングセンターでもある従化競馬場に初めて移動する予定で、そこで英気を養う。シャム師は「カーインライジング（ヘイズ厩舎の現役最強スプリンター）も従化で気分良く過ごしているそうだから。この後は従化で休ませて、それから様子を見ましょう」と来季（9月に開幕）を見据えた。