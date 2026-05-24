◆大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）は伯乃富士（伊勢ケ浜）の立ち合いの変化による１１勝目について苦言を呈した。「がっかりした。大事な場面で勝って優勝ならわかるけど、楽して勝ちたいという気持ちがあったのかな。こんな相撲を取っていたら将来的に横綱にはなれない。勝っても意味がない。１１番は勝ったけど反省してほしい。師匠にしっかり指導してもらいたい