【3COINS（スリーコインズ）】は、5月11日にカラフル & ポップなインテリアが楽しめる「新作雑貨」を発売。これからのシーズンにぴったりな鮮やかな色合いと、おしゃれなデザインが充実しているため、新作を揃えるだけでお部屋の印象が見違えるほど変わりそうです。今回はそのなかから、一目惚れする可愛さの雑貨を紹介します。 インテリアのワンポイントに 色鮮やかなオレンジと、取り出し口の波打つよ