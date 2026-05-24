ポップ & カラフルで可愛いーーッ！！【3COINS】一目惚れ級♡「新作雑貨」

【3COINS（スリーコインズ）】は、5月11日にカラフル & ポップなインテリアが楽しめる「新作雑貨」を発売。これからのシーズンにぴったりな鮮やかな色合いと、おしゃれなデザインが充実しているため、新作を揃えるだけでお部屋の印象が見違えるほど変わりそうです。今回はそのなかから、一目惚れする可愛さの雑貨を紹介します。

インテリアのワンポイントに

色鮮やかなオレンジと、取り出し口の波打つようなラインが特徴的な「アイアンティッシュケース」。これからのシーズンに合うビタミンカラーのティッシュケースは、存在感があってお部屋のワンポイントにぴったりです。目を引くようなおしゃれなデザインが、ティッシュの生活感を上手に隠してくれるはず。

どこかレトロさを感じるデザインがキュート

シンプルなデザインなのに、どこかレトロな雰囲気を感じさせる「置き時計」。カラフル & ポップな新作雑貨と組み合わせることで、より一層レトロな雰囲気が増して、おしゃれなインテリアとして活躍してくれそう。日時が一目で確認できるうえ、アラーム機能付きなので目覚まし時計として使うことも可能。デザインも機能性も満足度の高いアイテムです。

カラフルな色合わせでおしゃれ度アップ

「セラミックインセンスホルダー」は、色鮮やかなイエローとブルーの組み合わせが特徴のお香立て。インセンスホルダーには、陶器や真鍮などを使ったシンプルなデザインが多いため、カラフルな色合いのお香立ては、お部屋の印象をひと味違う雰囲気にしてくれるはず。

気分を上げるポップなデザイン

ライトブルー × ブラウンの組み合わせが、上品でやわらかい印象の「セラミックキャニスター」。フタ付きで中身が見えない仕様になっているため、デスク周りの小物収納として使うと相性が良さそうです。カラーバリエーションにはホワイト × オレンジもあり、色違いで並べるとさらに華やかさがアップします。

気持ちが明るくなるカラフル & ポップな「新作雑貨」は、単品で使ってもシリーズで使っても可愛い印象に。統一感を出すなら、シリーズで揃えるのがおすすめなので、ぜひお近くの【3COINS】でチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる