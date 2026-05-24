プロ野球・DeNAは24日、球団公式ホームページにて、ダヤン・ビシエド選手の現役引退を正式に発表。NPBで11年プレーした37歳は、古巣中日にも感謝の思いをつづりました。ビシエド選手は、メジャー通算66本塁打、211打点の成績を残し、2016年から中日で日本球界をスタート。昨季のシーズン途中からDeNAに加入し、ここまでNPB11年間プレーしてきました。37歳となった今季は打率.259、1本塁打、6打点の成績。この日のヤクルト戦の前に