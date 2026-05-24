様々なジャンルで活動する団体の発展と交流を目指したミックスカーニバルが24日、大分市中心部の広場で開催されました。 今年で3回目となるミックスカーニバルにはふだん大きな発表の機会が少ない団体が性別や年齢、ジャンルを問わず参加し、ステージでパフォーマンスを繰り広げました。今年は26の団体からおよそ500人が参加し、ダンスや楽器演奏のほか、古武道の杖道やなぎなた、拳法なども披露されまし