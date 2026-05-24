大阪・東大阪市の住宅で、体に電気コードが絡まった状態の男性の遺体が発見されました。警察が事件の可能性も視野に調べています。23日午後1時過ぎ、「家族と連絡が取れない」と警察に通報がありました。警察と消防が東大阪市花園東町の住宅に駆けつけたところ、2階のリビングで腐敗した状態の遺体を発見しました。遺体に目立った外傷はないものの、体に電気コードが絡まった状態で発見されました。警察によると、この家には高齢の