宇野禅斗が負傷交代明治安田J1百年構想リーグの第18節が5月24日に各地で行われ、MUFGスタジアム（国立競技場）で清水エスパルスとガンバ大阪が対戦。前半17分にMF宇野禅斗が負傷交代となった。試合は前半15分、宇野が自陣中央でボールを受けたところで、G大阪のMF美藤倫の左足裏が宇野の右足首にヒット。一度はプレーを流した後で、主審の池内明彦氏は美藤にイエローカードを提示した。宇野は苦悶の表情で起き上がれず、担架で