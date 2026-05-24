〈“灘中合格判定”の神童女子→中学で偏差値30台に落ちぶれ→東大院卒の“金髪ギャル”に大変身…SNSで話題の高学歴ギャル・由女（26）とは何者か？〉から続く偏差値30台から東京学芸大学を専攻首席で卒業し、東大の大学院で日本画を研究。その後、社会人1年目でギャルになった由女さん（26）。もともと美術の先生を目指していた彼女がギャルに目覚めた意外な理由から、教職をめぐる問題、また日本画の魅力についても聞いた。（