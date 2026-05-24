〈“灘中合格判定”の神童女子→中学で偏差値30台に落ちぶれ→東大院卒の“金髪ギャル”に大変身…SNSで話題の高学歴ギャル・由女（26）とは何者か？〉から続く

偏差値30台から東京学芸大学を専攻首席で卒業し、東大の大学院で日本画を研究。その後、社会人1年目でギャルになった由女さん（26）。もともと美術の先生を目指していた彼女がギャルに目覚めた意外な理由から、教職をめぐる問題、また日本画の魅力についても聞いた。（全3回の2回目／3回目につづく）

【変わりすぎ!!】「もはや別人」「セクシーすぎる!!」真面目な女子大生→“金髪ギャル”に大変身した現在の姿を見る（写真多数）



由女さん ©志水隆／文藝春秋

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東京学芸大学に通いながら東大大学院の研究生になったワケ

由女さん（以降、由女） （会議室に貼ってあるカレンダーの絵を見て）あれも日本画ですよ。

――そうなんですか。全然それっぽく見えないです。

由女 村上裕二さんの作品ですね。村上隆さんの弟です。

――全然知りませんでした。

由女 この人は今No.1日本画家であり、日本美術院展の顔みたいな人です。ウルトラマンとかゴジラも描いてるんですけど、まあ、知らんがなって思うじゃないですか（笑）。

「日本画」って、「日本」の名を冠しているにもかかわらず、まったく普及してないんですよ。

――由女さんは東京学芸大学に入ってから日本画を専攻されていたんですよね。

由女 学部2年生から日本画研究室に入ったんですけど、自分なりに突き詰めて考えた時に、「閉じてる」と思ったんですね。4月に入って10月にそう思ったんですけど（笑）、今でもその思いは変わってなくて。

日本画をすばらしいものだとは思っているんだけれど、世間とめちゃくちゃギャップがあるんで、それを埋めたり、良くないところを直したりしたいなと思って、東大大学院の研究生になりました。

美術の先生を目指していたが、バーンアウトしてしまった

――もともとは美術の先生を目指していた中、早々にバーンアウトしてしまったそうですね。

由女 それもあって東大の研究生になったんですけど、子どものために何ができるのか、どういう先生であるべきなのかとか、学校というのはこういう場所であるべきだとか、「べき」でむちゃくちゃ考えて、考え過ぎて専攻首席で卒業するんですけど（笑）、学部2年生ぐらいで早々にバーンアウトしちゃったんですね。

――理想と現実にギャップがあった？

由女 私みたいな理想に燃えてた人が先生にならないんですよ。成績優秀者ほど先生になっていない現実がありましたね。

「やる気を出すほど待遇が悪くなる」大学時代に気づいた教育現場の現実

――それは由々しき事態だと思いますが、原因はなんだと思いますか。

由女 能力や労力に見合った給与体系になっていないことが一番ですね。教師の世界は年功序列ですし、残業代も出ない。子どものためにむちゃくちゃ頑張っても給与には絶対反映されないし、土日の休みもない。つまり、仕組み的に、やる気を出すほど待遇が悪くなるんですよ。

でも学芸大は親切で、学部1、2年の時に「何％の人がうつ病になって、何％の人が退職して、何％の人が過労死ラインを超えて残業してます」と、教職の現実を丁寧に教えてくれるわけです。

――そうなると、構造自体を変えたい人も出てきそうですね。

由女 それは実際考えましたね。文科省に行くしかないのかなと思ったけど、結局仕組みを変えるには政治家にならないと意味ないじゃないですか。すると、「何で学芸大出て政治家になるんだ？」みたいになって、ああ、じゃあ、どうしようもねえわって。

なので、優秀な人たちは学校の先生にはならないし、意識の低い人はほんとに低いので民間企業にも受からず、人手不足の教育現場に行ってしまうという。

とはいえ、同期で心がどこまでも清らかな子は学校の先生になりましたけど、そういう人は一握りな気がしますね。

「ロボットで日本画が描けるようにしたい」東大の大学院に進んだきっかけ

――学芸大と東大の研究生の二足のわらじを経て、東大の大学院に進もうと思ったきっかけは？

由女 学校の先生にならないんだったら民間に就職するかと思ってたんですけど、東大の研究生の時はコロナの時期だったこともあり、思っていたほど日本画の活動ができなかったんですね。

その時ロボット教室でバイトしてたのもあって、研究生の時にロボットで日本画が描けるようにしたいと思ってたんです。

――ロボットに日本画を描かせる発想はどこから思いついたんですか。

由女 ロボット教室で働いていて、日本画を描いてたから（笑）。

――そのハイブリッドで日本画ができるんじゃないかと。

由女 というのもあるし、日本画って細密画がもてはやされる世界線なんですけど、細密画って人間がやることじゃないくらいしんどいんですよ。

――由女さんが描かれていた東京タワーの画も緻密ですごいですよね。

由女 ものすごく手がかかるから、いつも泣きながら描いてて。

草とか森とかを描く人が多いんですけど、とにかく大変なんでロボットに描かせたい気持ちがあり、それを東大で面白がってくれたこともあって、研究生として入ることができたんです。

「ダブったら寮を追い出されてしまう」東京学芸大学を首席で卒業した理由

――燃え尽きたと言いつつも、学芸大を専攻首席で卒業されたこともすごいですよね。

由女 普通にやってたら首席だったんですけど（笑）。

主には成績を落としちゃいけない理由があって、月4500円のまじボロボロの国公立大学の女子寮に住みながら、学費免除とかの申請を出してたんですよね。

私は和歌山の中流家庭出身なんですけど、世帯年収600万円で4人扶養家族がいたんで、親が仕送りで苦労していることもわかるし、これ以上迷惑をかけたくない気持ちもありました。そもそも東京に行くこと自体、賛成されてなかったんで。

――金銭的な問題で東京の大学に行くことに賛成されなかった？

由女 そうですね。「国公立大で、安い寮で生活するから東京に行かせてくれ」っていう交渉をして。自分の娘が国公立大に行って、しかも公務員になるんだったら許してやるか、みたいな感じですかね。ほんとに渋ってましたけど。

成績優秀者だと学費が全額免除してもらえる上に、国から援助がもらえるんですね。それで国から月2万7000円もらっていたこともあり、ダブったら寮を追い出されてしまう事情もあって、成績をキープする必要があったんです。

「親は私のことを、次元を超えた存在として見てる」

――東京大学大学院に入ってみて、レベルが違うと感じたことはありますか。

由女 ありましたね。理系の大学院だったので、私自身が理系のバックグラウンドがないこともあり、学芸大の3、4年ぐらいから大学数学を独学で勉強しだしたんですけど、それを使って何かしたことはなくて。

だけど東大の皆さんは、線形代数学とか微積とかを活用した実験だったり、ものづくりみたいな経験がある人たちなんで、次元が違いました。

で、彼らはどんなに無理難題な宿題でも絶対にやってのけてくるんですよ。

――そうなんですか。

由女 インタラクティブアートといって、画面上の操作で何か反応を起こしてアートにするものを作ってこいという宿題があったんですけど、開発経験が乏しいはずなのにそれをクリアしてきて発表してる、みたいな。

そういう環境だったんで、しんどいなと思いながらやってて。でも、卒業しないと親の仕送りも大変だしということで、なんとかやってました。

――たとえばご家族に東大でやっている研究のことを話すと、「？」になったりしませんか。

由女 親は私のことを、次元を超えた存在として見てるんで。

――なりますよね、ちょっと。

由女 全国模試のランキングに名前が載るようになった中学受験の時からそうじゃないかなと思いますけどね。自分たちの手を離れた何かだと思われてる（笑）。

ずっとわけのわからないことをやってるけど、親としては子どもが東大に入ったらもうなんでもいいんじゃないですかね（笑）。

――やっぱり東大へ行った時は喜ばれましたか。

由女 おばあちゃんは入退院を繰り返していたんですけど、孫が東大に入ったと聞いたら病気が一時的に治って。それだけでも東大に入ってよかったなと思います（笑）。

撮影＝志水隆／文藝春秋

〈一流企業に入社した東大院卒の女性→社会人1年目で突然“金髪ギャル”に大変身…いったいなぜ？ 高学歴ギャル（26）が語る“ギャル化”のきっかけと職場の意外な反応〉へ続く

（小泉 なつみ）