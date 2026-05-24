鶴岡市と酒田市ではきょう午前、クマの目撃が相次ぎ、市では近隣住民に注意を呼びかけています。 鶴岡市によりますと、きょう午前8時30分ごろ、鶴岡市湯野浜2丁目の元満光園付近で、クマ1頭が目撃されました。 その1時間後、鶴岡市茨新田で、茨新田砂丘地畑生産管理組合センター前の道路を北へ横切る体長1メートルのクマ1頭が目撃されました。 また、酒田市ではきょう午前9時50分ごろ、庄内空港近くの庄内夕日の丘