フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪金メダルのアリサ・リュウ（米国）の?影響力?は絶大のようだ。米国各地で開催中のアイスショー「スターズ・オン・アイス」には、リュウや男子のイリア・マリニンら、多くのトップスケーターが参戦。米メディア「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」は「アイスショーのチケットは完売しており、その大きな要因はリュウ選手の存在だ。彼女の名前は観客を大いに沸かせ、特にショートプログラムの