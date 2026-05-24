日本に住む外国人が増えている。正しい日本語を学んでもらうことは、日本人の考え方や生活習慣の理解にもつながる。日本社会で働く外国人の確保という観点でも大切だ。日本で暮らす外国人は昨年末時点で４１２万人となり、初めて４００万人を超えた。「言葉の壁」による孤立や、意思疎通の不足によるトラブルを避けるため、日本語教育の重要性は増している。日本語学校や自治体、民間団体など約２７００の機関が各地で日本語